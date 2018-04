+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 20 avril 2018.

Trois interviews pour le redoutable quinté d’Auteuil, dimanche 22 avril, dans le Prix du Président de la République, dont deux pour de bons favoris je crois. À voir et revoir.

Nicole Marin s’en est allée

Tristesse. L’année 2018 s’annonce encore mortifère. Elle avait 74 ans mais en paraissait 10 de moins, et tous ceux qui se sont rendus un jour sur des hippodromes parisiens ne pouvaient la manquer car c’est elle qui, depuis longtemps, vendait les journaux hippiques aux portes de l’établissement. Mais elle faisait plus que cela car elle avait toujours un mot gentil pour tout le monde, quelques soient les intempéries.



C’était une auditrice de RTL, qui me commentait toujours avec plaisir notre émission "On refait les courses" du samedi, et m’aidait aussi lorsque je cherchais un professionnel. Une femme bienveillante, victime elle aussi d’un triste cancer alors qu’elle venait de prendre sa retraite. Elle va me manquer et manquer à beaucoup. Ses obsèques ont eu lieu ce vendredi 20 avril.

Enghien en fête samedi 21 avril

Avec une journée prometteuse car de grande qualité sur la piste et de nombreuses animations autour, avec la présence notamment de la danseuse et comédienne Fauve Hautot. À noter que Franck Ouvrie va faire connaissance avec le bon Earl Simon, nouveau venu dans les meilleurs 4 ans du trot. Il était drivé jusqu’à présent par Franck Nivard qui, pour le Critérium début mai, a d’ores et déjà et logiquement affiché sa préférence pour Erminig d’Oliverie.

Franck Nivard justement à suivre ce samedi 21 avril

Il va scorer avec Bold Eagle, Erminig d’Oliverie et Lover Face, peut- être, qui est ma dernière minute du quinté.

L’Aga Khan bien armé chez les pouliches de 3 ans

Comme annoncé, la fille des cracks Frankel et Zarkava s’est imposée jeudi 19 avril à Longchamp pour ses premiers pas en compétition. Son nom : Zarkamiya. Mais comme elle est un peu tendre encore, ce devrait être une autre pouliche d’Alain de Royer-Dupré, Shaanza (je crois pour l’écriture) qui devrait disputer les belles épreuves. Elle vient de se promener lors de sa récente rentrée à Longchamp. Chez les mâles, c’est un peu moins bon je pense.