Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 21 avril 2018.

Toujours 3 inters pour le Prix du Président de la République ce dimanche à Auteuil, un quinté qui a fait le plein avec 20 partants. 2 de mes professionnels sont des favoris et le 3 un outsider valable. Il y en a toujours dans la course depuis des années.

De Bon Coeur en piste

La championne prépare comme Alex de Larredya la Grande Course de Haies d’Auteuil prévue le 20 mai prochain. Elle reçoit encore 4 kg de son adversaire, le poids pour âge, et malgré une distance plus longue que précédemment, elle devrait encore s’imposer et remporter une 11ème victoire en 12 tentatives puisqu’elle a chuté une fois.



Toujours les Dimanches au Galop

Auteuil reste le seul hippodrome où l'on peut se rendre en métro. Il y aura donc des animations en famille encore et notamment pour les enfants.

Le compte en banque de Bold grandit

Après son succès à 90.000 euros dans le Prix de l’Atlantique, il en est donc maintenant, à 7 ans , à 4,1 millions d’euros de gains en courses. Pas mal.

Ermining d'Oliverie battue

La championne de Franck Leblanc n’a terminé que 4 de sa dernière préparatoire au Critérium des 4 ans, battue notamment par une Montesson Estola drivée par Bjorn Goop. On espère pour elle que c’est le changement de piste de Vincennes à Enghien qui en est le responsable , sinon ce serait inquiétant.

Ermining