Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 22 avril 2018.

Earl Simon le plus rapide

Le trotteur de Jarmo Niskanen en plein épanouissement a couru le plus vite lors des 2 dernières épreuves de préparation pour le Critérium des 4 ans. Associé à Franck Ouvrie il s’est imposé facilement chez les mâles alors qu’Erminig D’Oliverie, décevante, n’a terminé que 4ème. Quoiqu’il arrive, il sera dans les bons favoris de la course prévue début mai.

Balkan Président, bien les vidéos

C’est donc l’une de mes 2 dernières minutes, Balkan du Pécos, à 17/1, qui s’est imposée dans ce quinté très disputé et d’un petit nez puisqu’Accentus a failli le rejoindre au poteau. Le vainqueur était piloté par Théo Chevillard, un cavalier que j’estime, et je m’en méfiais d’autant plus que je voyais une chance à Boy de Balme non retenu parmi les 4 Nicolle au départ.



Les 2 Leenders ont bien couru puisqu’Accentus n’a été battu que de peu et Faubourg Rosetgri a lui terminé 4ème. C’étaient deux des 3 vidéos, l’autre Le Toiny ayant cédé hélas trop vite. Malheureusement il nous manquait le 3ème Borice qui a couru en progrès sur sa rentrée avec David Gallon.

À noter qu’aucun des 5 premiers à l’arrivée, voir des 6 avec King Goubert n’est entrainé à Paris et que la relève est belle chez les jeunes cavaliers avec Chevillard, Gallon, et les 2 Dubourg.

Valcroix mortellement blessé

Le pauvre bon sauteur de l’écurie Macaire, 3ème récemment d’un quinté sur les haies, débutait en steeple. Il a fait hélas une grosse faute et après avoir été arrêté, est reparti dans le camion. Une grosse perte pour l’écurie Papot pas en forme en ce début d’année malheureusement .

Une belle image

Il y a eu entre les épreuves, une petite course pour jeunes filles de 10 ans à poneys. Deux cavalières ont chuté et l’une des deux est venue réconforter l’autre qui pleurait sur place. Elle l’a accompagnée à pied jusqu’au poteau d’arrivée et les 2 ont été applaudies chaleureusement par le public présent. Une belle image de solidarité immortalisée par les photographes présents. Bravo .

Alex bat De Bon Coeur

Bien monté par Théo Chevillard, dont c’est la journée, Alex de Larredya a donc infligé une première défaite, si l’on ignore sa chute, à la championne entrainée comme lui par François Nicolle. Il s’est imposé d’une longueur sur le plat et cela rebat les cartes pour la Grande Course de haies d’Auteuil prévue le 20 mai prochain. C’est vraiment un cavalier doué.

