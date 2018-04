Bold Eagle dope les entrées à Enghien

+

Le programme de samedi dernier avec ses animations et les champions sur la piste a fait venir un peu plus de 8.000 spectateurs sur l’hippodrome, ce qui est très bien d’autant que les enjeux ont suivi avec une augmentation de 8%. Bravo.

La belle journée de Théo Chevillard

Il a donc, à 19 ans, remporté son second Groupe 1 en obstacles dimanche avec Alex de Larredya, une heure après avoir gagné d’un nez le prix du Président de la République .. Passé pour son apprentissage chez divers entraineurs et notemment chez David Windrif , il s’épanouit maintenant chez François Nicolle ou il est en train de prendre une autre dimension et c’est très bien ..

De Bon Cœur tient-elle la distance ?

C’était l’interrogation hier après sa seconde place dans le prix Léon Rambaud .C’était la première fois que la championne abordait les 4300m et elle s’est fait sûrement dominée à la fin . Le problème , c’est que la Grande Course de Haies d’Auteuil , son objectif se dispute sur 5100m ce qui pourrait donner un avantage sérieux à Alex qui soit dit en passant a été élevé par Chantal et Jean Luc Laval à Pau .

Philippe Desrosiers dans le coma

C’est Paris Turf qui l’annonce ce lundi. L’entraîneur du Sud-Ouest a été victime d’un malaise sur l’hippodrome de Fontainebleau samedi et a été placé dans un coma artificiel par les médecins . On lui souhaite un rapide rétablissement .

Les belles journées des Peslier

Olivier a remporté le quinté de ce lundi et sa fille Mégane a elle remporté sa première course à Bordeaux samedi avec un pensionnaire de David Smaga .