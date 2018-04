Opération en vue pour Aurélien Lemaître, Franck Nivard en forme

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 26 avril 2018.

Opération en vue pour Aurélien Lemaître

Il s’est blessé en course à Maisons-Laffitte mercredi et souffre du nez et surtout du coude, qui va nécessiter des soins. Espérons pour lui, et pour Freddy Head dont il est le 1er jockey, qu’il reviendra vite dans la partie, avant les belles joutes du printemps. Il sera en tout cas remplacé ce vendredi à Chantilly dans la réunion 4.

Bravo à Fabrice Véron

Qui est free-lance depuis son départ de l’écurie Pantall. Paris Turf nous rappelle qu’en l’espace de deux jours il s’est retrouvé à remplacer plusieurs jockeys indisponibles dans trois courses et qu’il les a toutes les trois remportées. Donc si cela se reproduit...

Franck Nivard en forme

Le crack pilote a, lui, remporté cinq courses en deux jours, à Vincennes mardi soir et à Caen mercredi. C’est mon driver à suivre vendredi dans la nocturne de Vincennes, où il a encore de belles chances, je crois, notamment dans le quinté. La lutte est vive avec JMB qui, lui, a co-remporté mercredi l’étape d’Agen du GNT avec Aubrion du Gers, lequel a battu le record de la piste.

Le Simple Jackpot du PMU a un an

Il a été lancé le 27 avril 2017 et ses résultats sont satisfaisants selon l’opérateur, puisqu’il a réalisé 40% d’enjeux en plus de son objectif initial. Il représente maintenant 7% des mises en simple et a crée un boost pour ce jeu en général dont les paris ont augmenté de 13%. Son record a été établi en septembre dernier à un peu plus de 150.000 euros.

Deux pour Macaire, un pour Gallorini et Nicolle

Les deux entraîneurs de Royan ont donc continué leurs moissons à Compiègne, jeudi, mais c’est Jean-Paul Gallorini qui s’est imposé dans le quinté avec Etourneau, qui a un bel avenir devant lui dans la spécialité.