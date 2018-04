VIDÉOS - Deux interviews pour le quinté du dimanche 29 avril 2018 à Longchamp

+

Réagir

Préparez au mieux le Grand Handicap de l'inauguration de Paris-Longchamp, qui est le quinté de dimanche 29 avril. Il s'agit de la 3ème course de la réunion 1, avec 18 partants sur 1.400 m et arrivée au second poteau.



Départ à 15h15 sur du plat. C’est évidemment très ouvert et j’ai tenu compte de la course de référence disputée le 8 avril sur le même hippodrome, mais sur un peu plus long.



Grégory Benoist présente le 5, Millfield, et Satoshi Kobayashi le 11, Body Sculpt. Initialement, Carina Fey devait aligner Qualisaga, mais finalement elle a déclaré forfait jeudi 26 avril.



À noter que l’événement sera la 5ème épreuve, le Prix Ganay (16h30, 2.100 m), le 1er Groupe 1 de plat de la saison avec au départ la terreur britannique Cracksman.

Grégory Benoist présente Millfield

"C’est un cheval polyvalent mais c’est clair qu’il est meilleur sur des courses un petit peu plus rapides. Là, 1.400 m ça va être l’idéal pour lui". Le terrain plus sec va-t-il le gêner ? "Pas du tout, il fait tout, PSF, terrain lourd, bon terrain. C’est un cheval polyvalent, super sympa, qui répond toujours présent, qui a beaucoup de cœur et qui est en pleine forme en ce moment".

Grand Handicap de l'inauguration de Paris-Longchamp : Grégory Benoist présente Millfield Préparez au mieux le quinté de dimanche 29 avril 2018.

Satoshi Kobayashi présente Body Sculpt

"Il a fait 3e ici et c’était sa rentrée. C’était satisfaisant". L'entraîneur japonais a tout de même une inquiétude : "Souvent, la 2e course après une longue absence, il y a une contre-performance (...) Mais sinon la pouliche le matin va très bien".



Satoshi Kobayashi "espère qu’il va pleuvoir un peu" et concède que 1.400 m, "ce n'est pas évident. Ça fait longtemps qu'elle n’a pas couru ça mais elle a suffisamment de vitesse, et le 2e poteau ça va l’aider je pense". En conclusion, c'est une "chance normale".