Soumillon remplaçant de luxe, Pierre Pilarski à Auteuil

2

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 27 avril 2018.

Nos vidéos

Deux interviews pour le quinté, très ouvert, de dimanche à Longchamp où ils sont 18 au départ. Il y a un favori et un outsider à ne pas manquer.

Soumillon remplaçant de luxe

Aurélien Lemaître a été opéré comme prévu jeudi de son coude après sa chute mercredi à Maisons-Laffitte. C’est donc Christophe Soumillon qui l’a remplacé pour les montes de Freddy Head vendredi à Chantilly. Il a terminé 2ème de la 2ème course avec l’estimé Near Gold, battu par un bon Fabre, Hishikari, et a gagné la 4ème avec la pouliche Estijlaa. Ce samedi il sera l’après-midi à Lyon et le soir en semi-nocturne à Toulouse. En voudrait-il encore ?

Pierre Pilarski à Auteuil

Le propriétaire de Bold Eagle a un poulain qui débute en obstacle dans la 5ème course de la réunion 1, samedi. Il est entraîné par Guillaume Macaire (il n’a pas choisi le plus mauvais), est monté par Kévin Nabet et s’appelle Fiumicino. Il espère sans doute le voir s’envoler (puisque c’est le nom de l’aéroport de Rome...).

Les cracks, trotteurs et drivers, en piste à Argentan

Samedi dans un beau Pick 5 qui se court dans la 1ère des quatre épreuves du Trot à Grande Vitesse. Cinq champions sont de la partie (voir notre édito) avec JMB, Nivard & co.

Une belle mais discrète initiative

Mardi, la réunion de Fontainebleau mettait en vedette, encore une fois, des journalistes disparus. La 2ème course était le Prix Jérome et Maurice Bernardet. Je ne travaillais pas ce jour-là mais je l’aurais signalé auparavant si je l’avais su. C’est bien de le faire, c’est mieux de le faire savoir.

Égaux à eux-mêmes

Freddy Head s’est encore plié de bonne grâce aux questions du voltigeur d’Equidia ce vendredi à Chantilly, jouant plus que jamais la carte de la transparence envers les turfistes. Il était notamment interrogé sur Near Gold avant la 2ème course. Le cameraman, en arrivant sur lui, a croisé le regard d’André Fabre, accompagné de Lisa-Jane Graffard, qui s’occupe de l’écurie Godolphin. L'entraîneur a nettement tourné la tête et entraîné ailleurs la jeune femme. Égaux à eux-mêmes. Bon, Fabre a gagné mais Head est le plus sympa.