+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 28 avril 2018.

Nos vidéos

Encore une fois deux inters pour le très ouvert quinté de ce dimanche à Paris-Longchamp avec 18 partants sur une courte distance. Il y a un favori et un outsider. À voir avec, je l’espère, de l’espoir.

Des nouveautés au PMU ce dimanche

D’abord il y a une tirelire de 5 millions d’euros pour le quinté du jour (mais ce n’est pas évident).



Ensuite à partir de ce jour, il est possible de jouer des Trio-Ordre et super 4 sur les courses de 10 à 11 partants. C’est donc étendu puisque jusqu’à présent on ne pouvait le faire en gros que sur des épreuves de 4 à 9 partants. Bon, trouver les quatre premiers dans l’ordre quand ils sont 11, ce sera une vraie étude.

Quelques bons éléments en piste à Longchamp

Ma chouchoute Against Rules monte de catégorie et dispute la 7e course, un groupe 3, contre un Bary redoutable Ice Breeze. Kitesurf et Bébé d’Amour sont eux engagés dans le prix Allez France qui peut mener au Diane.

Un beau Pick 5 à Rambouillet

C’est en tout cas celui que j’ai choisi, la 3e étape du Trophée Vert avec encore 18 partants dont deux champions au 3e poteau à 50 mètres : Bugsy Malone et Avenir de Blay. C’est la 6e course avec un départ vers 16 heures.