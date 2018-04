À Longchamp, un hippodrome qui n'incite pas au jeu

+

Votre serviteur mal loti...

Longchamp est peut-être, pour certains, l’hippodrome de l’avenir. Mais pour les radios, c’est un scandale. Pas de vitre pour la cabine de RTL, le froid toute la journée dans la figure, pas de son sur la télé et des contrôles partout pour passer. Bref, je regrette l’ancien et je note qu’effectivement certains accès sont plus interdits qu’auparavant si on n’a pas payé une certaine somme, ce qui n’est pas le cas par exemple à Deauville ou Auteuil.



Il y a de quoi l'améliorer mais évidemment tout cela n’incite pas au jeu et je ne suis pas sûr à l’heure ou je transmets mes impressions qu’il y avait les 20.000 spectateurs attendus.



André Fabre boude même les officiels

Finalement Valérie Pécresse n’est pas venue mais Stéphane Travert et Anne Hidalgo ont posé la première plaque avec Edouard de Rothschild et Bertrand Bélinguier. Bon, eux qui sont restés peu de temps, se sont félicités du nouvel hippodrome et ils ont aussi remis le trophée aux gagnants de la 1ère course. Mickael Barzalona et la représentante de l’écurie Godolphin l’ont reçu en l’absence du taiseux, fidèle à sa réputation !