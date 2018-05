Du grand Olivier Peslier, Trois Français en Finlande

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 1er mai 2018.

Les Émirats arabes unis prolongent leur partenariat

Avec les Poules d’Essai des Pouliches et des Poulains, qui auront lieu dans 15 jours. Larc (Latin American Racing Channel) fait de même avec les courses de galop. C’est la représentation des courses sud-américaines qui est en vedette à Deauville tous les étés.

Du grand Olivier Peslier avec Luminate

Il remplaçait ce mardi à Saint-Cloud Aurélien Lemaître, opéré du coude. En selle dans la 2ème course sur un des gros espoirs de Freddy Head qui faisait sa rentrée, il ne s’est pas affolé face aux attaques. Dominé à 250 m par Homérique, il est revenu à la corde dans un trou de souris pour finalement s’imposer d’une demi longueur. Du bel ouvrage avec une pouliche que l’on reverra dans le Diane selon moi. La 2ème, qui ne disputait que la deuxième course de sa carrière, est également très bonne.

Olivier Peslier remporte le Prix du Muguet

C'était l’épreuve principale de ce mardi à Saint-Cloud, dont il n’était que le 3ème favori avec Recoletos, un Laffon-Parias doué. Il a attendu et s’est imposé dans les 100 derniers m aux dépens du favori, Jimmy Two times. C’était sa journée.

Encore 18 engagés dans le Critérium des 4 ans

Ce sera samedi 5 mai, avec Erminig d’Oliverie, Ever Pride et Earl Simon notamment. On y reviendra la veille.

Une belle glissade

Celle du Chappet Germaniste dans les boites de départ de la 4ème course à Saint-Cloud mardi. Il s’est retrouvé à plat ventre, apeuré, mais finalement il y a eu plus de peur que de mal.

Trois Français en Finlande

Samedi 5 mai encore. Il s’agit d’Uza Josselyn, qui a tiré le meilleur numéro derrière l’autostart, de Billie de Montfort, décevante à Argentan samedi 28 avril, et de Dijon, qui devra s’élancer avec le plus mauvais numéro, hélas pour lui.