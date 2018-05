Franck Nivard approche des 3.000 victoires, Roxane Griff produit bien

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 1er mai 2018.

Franck Nivard approche des 3.000 victoires

Je l’ai rencontré mardi soir à Vincennes et il m’a dit qu’il ne lui manquait en gros que 30 gagnants pour atteindre ce cap. Autant dire que ce sera chose faite d’ici quelques semaines. Il rejoindra alors le club très fermé des pilotes ayant autant de succès. D’avance, bravo à lui.

Roxane Griff produit bien

La championne de la famille Bertrand, multi lauréate de groupes 1, a déjà donné naissance à deux enfants par Ready Cash (Hermes Griff) et par Love You. M. Bertrand, rencontré vendredi dernier, m’a dit qu’elle était pleine à nouveau de Love You. Il attend avec impatience de voir en piste son premier produit qui, sur le papier, vaut très cher bien sûr.

Wootton vers la Poule d’Essai des Poulains

Wootton était aussi engagé samedi prochain dans les 2.000 guinées britanniques, le pendant de la course française qui aura lieu à Longchamp. Mais Henri Alex Pantall, son entraîneur, l’a retiré pour la course parisienne. Le poulain est toujours invaincu et vient d’effectuer une belle rentrée sur le nouvel hippodrome.

Encore une arrivée compliquée dans le quinté

De Saint-Galmier, où le Martens favori Angelo Am a déçu (8ème), mercredi 2 mai, et où notre dernière minute Vencedor a elle été disqualifiée dès le départ. Bon, après celles des jours derniers, les bonnes combinaisons sont rares et cela n’aide donc pas au recyclage ni au moral des joueurs. Attention danger.

La Norvège pour les turfistes français

À partir d lundi prochain, le 7 mai, on pourra effectivement parier au PMU sur les courses norvégiennes, au trot, sur l’hippodrome de Bjerke. Ce seront des jeux simples en masse commune avec les Norvégiens et il y aura une vingtaine de réunions en 2018.