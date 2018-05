VIDÉOS - Trois interviews pour le Critérium des 4 ans 2018

+

Préparez au mieux le Critérium des 4 ans, le superbe quinté du samedi 5 mai 2018 à Vincennes avec trois des quatre favoris analysés en vidéos. Franck Nivard présente les chances de Erminig d'Oliverie (le 15), Gabriel Gelormini celles de Ever Pride (le 6) et Jarmo Niskanen celles de Earl Simon (le 7).



Le dernier favori est Express Jet, drivé par Pierre Vercruysse, qui était absent au moment de ces interviews. Ce Critérium sera la 4ème course de la réunion 1. Départ à 15h15 pour les 15 participants. La distance est de 2.850 m (attelé). Le lauréat empochera 108.000 euros, son dauphin 60.000.

C’est la plus riche du lot, qui vient cependant de décevoir dans la dernière préparatoire à Enghien. "J'avais des ordres de courir caché et elle n'est pas trop trop affûtée", explique le jockey, qui estime néanmoins que "sa course est bonne vu son niveau de préparation c'est bien".

Dès lors, "il faut la reprendre en confiance. Normalement, elle devrait être dans les trois premiers. Après, c'est sûr qu'il y a de l'opposition, on n'est pas tout seuls. Mais normalement elle fait toutes ses courses, elle est très régulière, est tout le temps à l'arrivée dans les groupes 1. Ça devrait être encore le cas (...) Elle a une chance, pas une première chance mais une chance".

Jamais plus loin que 3ème dans ses six dernières tentatives, il donne l'impression de na pas cesser de progresser. "C'est le cas, répond l'Italien. C'est un cheval qui est très froid dans un parcours. Il va bien vieillir. Il arrive gentiment au très haut niveau. Il arrive avec de la fraîcheur".

"Maintenant, ça reste un Critérium, tout le monde a le couteau entre les dents, c'est 2.850 m. Sans doute que je ne vais pas pouvoir aller devant. Mais caché, il va bien finir normalement".

"Il a peu couru mais il est déjà arrivé à l'élite de sa génération. Il n'est pas trop compliqué, on peut compter sur lui, il fait toujours son maximum (...) Pour l'instant il a progressé à chaque sortie. Il paraît bien à l'entraînement". Seul point négatif : "il a beaucoup couru ces derniers temps, tous les 15 jours".