Billie de Montfort ne va pas en Finlande, Pierre Pilarski a de la réserve

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 3 mai 2018.

Trois interviews pour le très beau quinté de samedi 5 mai à Vincennes dans le Critérium des 4 ans, où ils sont 15 au départ. Il s'agit de trois des quatre priorités de l’épreuve. À voir et à revoir.

Billie de Montfort ne va pas en Finlande

Pour disputer comme prévu un groupe 1 samedi 5 mai. Sébastien Guarato la trouve fatiguée par ses courses à répétition et il pense avec raison que ce n’est pas la peine de lui ajouter un long voyage supplémentaire. Il n’y aura donc que deux Français dans cette course : Uza Josselyn et Dijon.

Nicolas Perret remplacé à Marseille

Ce jeudi 3 mai. Le 1er jockey de l’écurie Seroul a chuté à l’entrainement et sa monture s’est retrouvée sur lui. Il a été transporté à l’hôpital pour des examens dont on ignore encore les résultats.

Pierre Pilarski a de la réserve

Après son succès à Auteuil samedi 28 avril avec son premier sauteur entraîné par Guillaume Macaire, Fiumicino, Pierre Pilarski m’a déclaré avoir encore sous ses couleurs deux chevaux inédits aussi bon que le premier. À suivre, donc.

Une note dans le quinté de Longchamp

Jeudi 3 mai. Il s’agit de Bonusdargent, très malheureux à la distance derrière un rideau de chevaux. Il est à suivre la prochaine fois car il avait du gaz. En revanche, mon favori, Gaetano Donizetti, mal parti, n’a jamais quitté l’arrière-garde. Bon, il était chargé et avait un mauvais numéro de corde mais j’avoue que je ne comprends pas sa course. Un jour sans ? Ou la fameuse 2ème sortie après une longue absence ?