Le PMU va être remanié à l'automne

Le PMU va être remanié. On en ignore encore les modalités, notamment pour les bonus. On y reviendra avec Patrick Fontana. On évoquera également les nouvelles orientations commerciales de l’entreprise alors que la française des Jeux est en plein essor.





2 vidéos sur 3 à l’arrivée ..

Franck Nivard et Jarmo Niskanen . Manque Gaby Gélormini 7ème seulement du quinté de Vincennes avec Earl Pride ( voir édito ) ..



-Les résultats de Vincennes .

Draft Life s’est imposée sans coup férie devant Dexter Fromentro et Diamond a confirmé sa forme avec Matthieu Abrivard entr’autres ..



C’est fait pour Jean Yann Ricart .

Il a atteint les 50 succès grâce à Caducéus des Baux lauréat de la première course de Vincennes . Il est donc professionnel . Le jeune homme va sans doute continuer de travailler avec JMB ..



Saxon Warrior remporte les 2000 guinées ..

C’était l’un des 2 atouts de Coolmore dans la course des poulains alors que l’autre Gustav Klint a été décevant . dimanche ont lieu les 1000 guinées pour pouliches et la semaine prochaine les Poules d’Essai en France à Longchamp .



Justement une journée de transition ce dimanche ..

Avec un groupe 3 et pas de crack au départ . A suivre surtout la 2ème avec des candidates au Diane et la 5ème avec 2 bons éléments : Waldgeist et Tibérian