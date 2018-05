+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 6 mai 2018.

Shahnaza s’annonce pour le Prix de Diane

C’est une Aga Khan qui a confirmé ce dimanche sa belle victoire de rentrée en l’emportant à nouveau dans un lot supérieur, le Prix de la Seine. Elle s’est imposée d’une longueur et demi en allongeant ses foulées pour finir. Cela me fait plaisir pour son entraîneur Alain de Royer Dupré.



La seconde a également bien tenu sa partie en étant nette deuxième sous la poigne d’Olivier Peslier qui tient donc sans doute sa monture pour le Diane puisqu’Aurélien Lemaitre devrait retrouver Luminate quand il reviendra de blessure. Le groupe 1 des pouliches est le seul à manquer en effet au palmarès de Magic Peslier.

Mendelssohn dernier

L’espoir de Coolmore a terminé dans le lointain du Kentucky Derby samedi soir alors que c’était un vrai objectif pour Aidan O Brien. C’est Justify, le favori de la course qui s’est imposé avec son jockey de 52 ans Mike Smith.

La dernière minute 3e du quinté

À 18/1. Match Style a fait preuve de courage tout au long de la ligne d’arrivée mais il a été dominé par Cayo Coco ( Greg Benoist ) et le cheval espagnol Falcodelavillière qui était un outsider. Le trio a fait près de 600 euros et ce sont encore des outsiders, comme toujours à Longchamp, qui ont fait l’arrivée.

RTL toujours pas gâté d’ailleurs à Longchamp

La petite cabine qui nous est allouée n’a toujours pas de vitre et de son à la télévision. C’est à cela que l’on reconnait au galop la fonction de journaliste, il faut le savoir et ce malgré nos efforts constants pour parler des courses de plat ! Il a manqué quelque chose dans la refonte du champ de courses.

Au trot, c’est différent

Il y a une vraie réactivité sur nos conditions de travail et sur la piste les chevaux en vue font également leurs valeurs comme on a pu le voir dans le Critérium des 4 ans ou Ever Pride, le seul absent parmi les favoris, n’a pas été chanceux selon Gaby Gélormini.

Deux résultats encore

Waldgeist a remporté l’épreuve principale de Longchamp, le prix d’Hédouville où Tibérian n’a terminé que 4e et un outsider à 80/1 s’est imposé dans les 1.000 guinées britanniques !