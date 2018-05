VIDÉOS - Trois interviews pour préparer les courses de Longchamp

+

Dimanche 13 mai, les passionnés de courses ont rendez-vous à Longchamp, avec notamment le quinté dans The Emirates poule d'essai des pouliches et le Grand Handicap. Analyse des chances de chacun avec trois interviews. Pascal Adda évoque les capacités de Zouk, Christian Demuro celles de Quevillon et d'Olmedon.

Pascal Adda présente Zouk

Pascal Adda entraîne Zouk, une jument qui est particulièrement en forme actuellement et qui pourrait avoir une bonne chance dans Le Grand Handicap dimanche 13 mai. "C'est une jument de qualité, donc on est tenté d'essayer ce Grand Handicap de Longchamp. Surtout que c'est une jument assez facile dans les pelotons donc ça compte", explique-t-il.



Surtout que l’entraîneur assure que le parcours et le terrain sont favorables à Zouk : "Elle est assez éclectique et on va être sur une bonne distance pour elle (...) Puis elle est très facile à monter, on la met où on veut et ça compte dans les Grands Handicaps".

Christian Demuro présente Quevillon

Le jockey Christian Demuro retrouve Quevillon, qui ne peut que courir en progrès sur sa dernière tentative. "La dernière fois, on l'a mis à l'arrière gare pour le laisser un peu tranquille mais il a bien fini", lance-t-il plein d'espoir avant le quinté de dimanche à Longchamp.

Christian Demuro présente Olmedo

Dans le quinté, The Emirates poule d'essai des pouliches dimanche 13 mai à Longchamp, Christian Demuro monte l'un des favoris, le Français Olmedo. "La dernière fois, il est bien rentré donc on va voir ce que ça donne. Le cheval est en bonnes conditions", assure-t-il.



"C'est un bon terrain, il l'a déjà fait donc ça va. Mais normalement il doit pleuvoir dimanche donc on ne sait pas encore exactement comment sera le terrain", tempère-t-il cependant.