Superbe réunion de trot mercredi à Caen

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 14 mai 2018.

Une vidéo gagnante sur trois dimanche

Celle d’Olmedo (Cristian Demuro) dans la Poule d’Essai des Poulains où il a devancé un jockey britannique dont il faut toujours se méfier : James Doyle. Zouk, elle, a terminé 5ème. On peut la reprendre. Quevillon a déçu.

Nivard, Bachelot et Thomas à pied

Franck Nivard terminera mercredi sa suspension de trois jours.Théo Bachelot est toujours indisponible après sa chute de jeudi dernier à Lyon. Quant à Ronan Thomas, il a été malheureusement opéré et son retour n’est pas prévu pour de suite.

Superbe réunion de trot mercredi prochain à Caen

Avec plusieurs groupes 1 dont le Prix des Ducs de Normandie, qui sera le quinté avec un match qui promet entre Traders et Aubrion du Gers. Le quinté de trot de ce mardi à Feurs est un petit prix de série.

15 bons sauteurs au moins à la 1ère vente d’Auteuil

Organisée par Arqana après la dernière course du samedi précédant le Grand Steeple. Il y a un gros marché britannique pour nos meilleurs éléments et de l’argent à se faire pour les propriétaires.

So French toujours dans le Grand Steeple

Le champion, tenant du titre, est l’invité surprise de la liste de dimanche prochain. On le sait pourtant blessé. À voir. À noter que comme il n’y a pas courses d’obstacles à Paris pour protéger la piste car on y court deux jours de suite, nous ferons les vidéos sur le quinté de Vincennes vendredi soir. Dommage, mais c’est tous les ans pareil.

Peslier qui gagne et qui perd

Olivier Peslier a donc conservé dimanche à Longchamp son titre dans la Poule d’Essai des Pouliches mais a été inexistant ce lundi à Saint-Cloud avec Libello, le favori de l'évènement. C’est Palmerino, plusieurs fois non placé, qui cette fois s’est imposé. Et après, on s’étonne que les jeux dérapent.