Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 15 mai 2018.

Readly Express officiellement forfait pour l’Elitloppet

Il n’avait plus couru depuis son succès dans le Prix d’Amérique, car blessé à un genou. Incapable de faire une rentrée depuis, il est donc logiquement sorti de la liste des participants à la grande course suédoise de la fin du mois. Tant mieux pour Bold Eagle. À noter que dans cette épreuve Uza Josselyn sera drivée par Erik Adielsson, qui est l’une des plus fines cravaches scandinaves.

Enable devrait, elle, tenir son rang

La lauréate de l’Arc de Triomphe a eu un petit problème qui a laissé beaucoup de doutes. Son entraîneur John Gosden les a balayés et assuré qu’elle sera bien présente pour un possible doublé début octobre prochain. Tant mieux.

La première semi-nocturne a lieu jeudi à Longchamp

Avec des épreuves sur la grande piste en attendant que la moyenne soit améliorée pour éviter tout incident. Jeudi, ce sera donc le premier "Jeuxdi by ParisLongchamp", le premier d’une série prévue chaque semaine jusqu’au 12 juillet prochain pour accueillir, espèrent ses organisateurs, un nouveau public, plus jeune, branché, qui pourra y passer des "after work" ludiques avec de la musique et des retransmissions de foot (coupe du monde oblige) dans un cadre inédit. Les courses auront lieu de 18h à 21h45 avec un quinté prévu vers 20h15 (instantané sur RTL).

Les chiffres du galop

Annoncés dans un récent Conseil d’administration. En 2017, le résultat net de la discipline a été en baisse de 20 millions d’euros contre les 28 attendus, et les enjeux en plat et en obstacles ont augmenté de 2,9% (ce qui m’étonne mais tant mieux). À suivre en 2018.

So French toujours dans les partants probables du Grand Steeple

Malgré des doutes sur sa forme actuelle. La course a lieu dimanche et la liste définitive sera connue mercredi. Ils sont encore 15, ce qui pourrait faire un beau quinté.