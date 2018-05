Encore 14 dans le Grand Steeple, Le Qatar en donne encore plus

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 16 mai 2018.

Prix des Ducs de Normandie : les favoris au rendez-vous

Ils ont tous fait l’arrivée du quinté de mercredi à Caen, sauf Valko Jenilat, disqualifié à mi-parcours. On verra ce qu’il en sera à Longchamp.

Un rappel

C’est justement la 1ère des semi-nocturnes du jeudi qui débute à Longchamp ce 17 mai. Les courses ont lieu de 18h à 22h, avant un concert musical pour les jeunes attendus. L'entrée est gratuite pour les moins de 18 ans. Le quinté se court dans un handicap vers 20h15 avec une tirelire normale d’un million d’euros. Il y a un passage symbolique des EpiqE Series du trot au galop sur le champ de courses, avec la présence de quelques drivers dont Gabriele Gelormini.

1.000 pour Franck Ouvrie

Il est sympathique et disponible, sérieux et peut-être un peu effacé mais il connait son métier, lui qui a été formé par Jean-Pierre Dubois. Il a donc rejoint ces derniers jours le club des drivers aux 1.000 succès. Bravo et attention à lui vendredi soir car son Vixel, il nous le dit dans une vidéo, a une bonne chance dans le quinté de Vincennes.

Encore 14 dans le Grand Steeple

Il y a eu un forfait mais pas celui de So French, toujours engagé par Guillaume Macaire, qui aura dimanche quatre partants tout comme François Nicolle. La favorite sera la lauréate de la dernière préparatoire, Perfect Impulse, ce qui fait 9 partants sur 14 pour le centre d’entrainement de Royan.

Le Qatar en donne encore plus

Les prix du pétrole et du gaz montent et cet émirat qui en possède beaucoup peut se permettre de dépenser. Il a donc augmenté de 500.000 euros sa dotation aux courses françaises, notamment au Prix Jean Prat en juillet prochain à Deauville.