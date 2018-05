VIDÉOS - Quatre interviews pour le Prix de la Ville de Nogent-sur-Marne

+

Préparez au mieux le quinté du vendredi 18 mai à Vincennes en nocturne, le Prix de la Ville de Nogent-sur-Marne, avec quatre interviews en vidéos. Il s'agit de la 2ème course de la réunion 1. Départ à 20h15 pour 18 concurrents. La distance est de 2.850 m à l'attelé.



Franck Ouvrie présente le 1, Vixel, Adrien Lamy le 18, Vanillette, Vincent Martens le 9, Angelo Am, et Gabriel Gelormini le 11, Andiamo de Monchel.

Franck Ouvrie présente Vixel

"Très bon hiver, après on avait fait un tout petit break gentiment (...) Il est bien repartit, les deux dernières courses sont très bonnes. C'est des lots assez composés. Il faudra un bon parcours. C'est un cheval assez maniable qui démarre très bien. À l'issue d'un bon parcours, il a le droit d'être dans le quinté".

Il est très bien, en bonne forme Franck Ouvrie

"Il s'adapte à tout. Après, ces chevaux-là se tiennent de très près. C'est une course de vieux chevaux (...) Il est très bien, en bonne forme".

Adrien Lamy présente Vanillette

"On retrouve la grande piste, ce qui l'avantage peut-être un peu moins que la petite, mais à l'issue d'un parcours qui peut être assez sélectif elle a droit de bien faire", estime le driver. Cela dit, "elle n'est pas si évidente que ça (...) Il peut lui arriver de partir au galop. C'est une jument avec laquelle il faut prendre son temps en début de parcours".

Elle a sa place dans les 3/4 premiers Adrien Lamy

"Elle retrouve des concurrents qu'elle a déjà affrontés. Si elle est dans le même état de forme que la dernière fois, qu'on a un parcours assez limpide, je pense qu'elle a sa place dans les 3/4 premiers".

Vincent Martens présente Angelo Am

"À la maison il est très bien, souligne l'entraîneur (...) Je pense qu'il est dans sa catégorie, que s'il répète sa rentrée ici il devrait être dans le coup". Vincent Martens rappelle aussi que Angelo Am "est bien sur longue distance (...) Je suis confiant pour être dans le quinté".

Gabriel Gelormini présente Andiamo de Monchel

"C'est un bon cheval, il est en pleine forme (...) Maintenant, il retrouve la grande piste mais il sera déferré, donc normalement il n'y a pas de problème. Après, évidement il prend des gains à chaque fois qu'il court, donc il monte de catégorie. Course européenne mais il a sa chance pour être dans le quinté".