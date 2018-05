Amiral Sacha à l’Elitloppet, Nivard s'explique sur la 6ème place d’Up And Quick

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 17 mai 2018.

Quatre interviews pour le quinté de ce vendredi soir à Vincennes dans le Prix de la ville de Nogent-sur-Marne, qui réunit 18 partants. De bonnes chances, je crois. À voir et revoir.

Amiral Sacha à l’Elitloppet

Sa 3ème place dans le Prix des Ducs de Normandie lui a permis d’être officiellement invité par les dirigeants scandinaves. Son entourage, ravi, a décidé de courir dans 15 jours, même si évidemment les deux épreuves sont rapprochées. À noter que selon les observateurs Propulsion arrive en grande forme pour cette course où on attend un match entre lui et Bold Eagle.

Nivard s'explique sur la 6ème place d’Up And Quick

À retenir, comme je vous le laissais entendre hier, les propos de Franck Nivard au sujet de la 6ème place d’Up And Quick mercredi à Caen dans le Prix des Ducs de Normandie. "Mon cheval aurait pu terminer 2ème derrière Aubrion du Gers s’il n’avait été gêné dans la ligne d’arrivée", a-t-il déclaré. À reprendre en confiance, donc.

De bons chiffres à Caen

La réunion de gala au trot a bien marché avec 2% de plus au PMU et 4% sur l’hippodrome avec des entrées en très nette hausse. Tant mieux.

Un succès sympathique et attendu

Celui du jeune Jérôme Moutard, qui a du mal à faire des gagnants cette année. Il n’en était en début de semaine qu’à 6 contre 35 l’an passé car il est l’une des victimes des baisses de poids accordées aux cavalières, lesquelles, avec 4 kg d’avantage, sont plus sollicitées que les apprentis mâles. Bon, il a remporté sa course mercredi à Maisons-Laffitte et on lui souhaite que cela continue.