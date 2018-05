+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 18 mai 2018.

Soumillon et Barzalona absents de la nocturne de jeudi

Le premier a été bloqué par des embouteillages et le second souffre d’une possible fracture du nez à la suite d’une chute. Christophe Soumillon a été remplacé pour la plupart de ses montes par Stéphane Pasquier.

Super tirelire au PMU dimanche dans le Grand Steeple

Elle sera de 5 millions d’euros pour le quinté ordre et le numéro plus. Ils seront 14, je le rappelle, au départ vers 16h15.

Bold Eagle produit bien aussi

Quatre de ses premiers poulains, des G, se sont qualifiés ces deux derniers jours et c’est du 100%. Deux d’entre eux, dont un Guarato, l’ont fait dans de bonnes réductions kilométriques. On n’a donc pas fini d’entendre parler de lui..

Bold Eagle pas le seul cheval français à l’Elitloppet

Ils seront finalement quatre trotteurs français présents dans la grande course suédoise dans huit jours : Bold Eagle, Dreammoko, Amiral Sacha et le dernier invité, Up And Quick.

16 sauteurs finalement à vendre ce samedi soir

Lors d’une première vacation organisée par Arqana après la première des deux journées de gala à Auteuil. Ils devraient bénéficier de la présence de propriétaires et de courtiers britanniques. Parmi eux, En Avant Bayonne, qui dispute le quinté de ce samedi à Auteuil.

Device pour Barbara Guenet

Le champion de Guillaume Macaire a été retiré du groupe auquel il devait participer pour disputer la 1ère épreuve de dimanche, réservée aux cavalières et gentlemen. Il y sera évidemment déclassé et piloté par la cavalière attitrée du maître de Royan.