Une super tirelire de 5 millions d'euros au PMU

Voici les coulisses de Bernard Glass du samedi 19 mai 2018.

Le 9 Yume non partant lundi

Le 9 Yume non partant lundi 20 mai dans le quinté de Saint-Cloud dont le numérotage continue d’aller à 18.

5 millions d’euros au PMU

Une super tirelire à l’occasion de cet EpiQ Day pour l’ordre du Grand Steeple et le numéro plus.

Une vidéo à belle cote vendredi soir

L’As Vixel troisième du quinté à 16/1. Franck Ouvrie était confiant. Vanillette qui était de plus ma dernière minute est à reprendre car elle a bien terminé en venant de loin. Si elle trouve un engagement sur la petite piste, ce sera bien.

Un concert après les courses de ce samedi à Auteuil

Pour les jeunes et il devrait s’achever tard. C’est la nouvelle politique actuelle du galop.

Des chiffres décevants...

Le récent comité du trot a permis à son Président Dominique De Bellaigue de faire les point . La discipline a perdu 24 millions d’euros en 2017 ( 20 au galop )et le début de l’année 2018 montre des enjeux au début mai en chute de 1%.

Un Prix André Louis Dreux l’hiver prochain

Le père d’Yves, éleveur des Mabon, est décédé il y a un an et une course rappellera son souvenir. C’est bien...