7.500 spectateurs dimanche à Auteuil. Pour la journée du Grand Steeple, c’est le chiffre officiel, et effectivement par rapport à d’autres jours il y avait du monde. On ignore en revanche si cette affluence souvent jeune a permis une augmentation des enjeux sur le champ. Réponse peut-être demain.



Reverley aurait pu ne pas remporter un 3e Grand Steeple

Il l’a révélé après la course. C’est Guillaume Macaire tout seul qui a choisi les jockeys de ses chevaux sans les consulter. Le cavalier britannique aurait donc aussi bien pu se retrouver sur So French avec lequel il avait remporté les 2 dernières éditions mais l’entraîneur ne l’a pas souhaité. Tant mieux pour lui et tant pis hélas pour Bertrand Lestrade tombé avec le double tenant du titre.

Thomas Gueguen à l’hôpital

Il a perdu un temps ses esprits avec la chute de Bipolaire et a été transporté hier à l'hôpital Raymond Poincaré de Boulogne-Billancourt pour y subir des examens. On lui souhaite un rapide rétablissement. Tristan Lemagnen était lui en pleurs après l’épreuve, très déçu d’être battu d’un rien avec la favorite. Il a 19 ans et son tour viendra c’est sûr.

Et de 5 pour JMB

Il ne se déplace jamais pour rien sur l’hippodrome de Neuillé-Pont-Pierre près de Chinon en Indre-et-Loire. Comme il y a 2 ans, il y a remporté dimanche 5 courses, ce qui ajouté aux 2 gagnées samedi à Vichy, lui en fait 7 durant le week-end. Et à part ça, il ne vise pas un 20e Sulky d’Or ? Enfin il ne sera pas au sulky de Cleangame mercredi dans le GNT du Croisé Laroche. C’est Alexandre Abrivard, déjà victorieux avec lui, qui y sera.