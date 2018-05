VIDÉOS - Elitloppet, Prix de l’Obélisque : trois interviews pour préparer le week-end

+

Préparez au mieux le week-end hippique avec trois interviews. La première concerne l’Elitloppet, le "Prix d’Amérique suédois", qui se dispute dimanche 27 mai sur l’hippodrome de Solvalla, dans la banlieue de Stockholm. C’est une épreuve qui se dispute avec deux manches qualificatives et une finale le même jour.



L’an passé, Bold Eagle, le meilleur trotteur français, avait terminé 4ème de la finale après avoir survolé sa batterie. Il revient en piste dans la même position de favori. Ses deux principaux rivaux sont Propulsion et RingoStarr Treb. Son entraîneur Sébastien Guarato nous parle de l'état de forme de son champion.



Samedi 26 mai, le quinté a lieu au trot également, à Enghien dans la 3ème course, le Prix de l’Obélisque. Ils seront 16 au départ à 15h08 derrière l’autostart, des concurrents bien connus. La distance est de 2.150 m. Matthieu Abrivard présente Diamond (le 16), Jean-Michel Baudouin Baxter du Klau (le 5).

Elitloppet : Sébastien Guarato présente Bold Eagle

"Il a bien travaillé, a tiré un numéro correct, se satisfait l'entraîneur. (...) Sur le papier, il est dans la batterie la plus faible, entre guillemets". Concernant la contre-performance de lk'an dernier, Sébastien Guarato estime "qu'on est battus parce qu'on lui a fait faire trop vite le première batterie. C'est plutôt à Franck (Nivard, ndlr) de faire attention à ça. Sans quoi le cheval était bien. C'est donc "avec confiance" qu'il aborde la course. "On y va pour gagner. Après, il faut que ça se passe bien".

Prix de l’Obélisque : Matthieu Abrivard présente Diamond

"C'est un super cheval, fan des petits parcours et à chaque fois il fait du sans faute, souligne le driver. L'autre jour à Vincennes ça s'est bien passé, c'était un très bon lot et il s'est bagarré, a très bien lutté".

Le cheval est en grande forme actuellement, il faut en profiter à cet âge-là Matthieu Abrivard

"Le cheval est en grande forme actuellement, il faut en profiter à cet âge-là (8 ans, ndlr). Il tombe sur cette course à Enghien. Piste plate, un parcours qui lui convient super bien. Maintenant, il faut réussir à tirer un bon numéro". Problème, il a hérité du 16.

Prix de l’Obélisque : Jean-Michel Baudouin présente Baxter du Klau

"Il trouve un bon engagement. Malheureusement il n'a pas pu faire de course de rentrée, j'ai été éliminé à chaque fois, regrette l'entraîneur. Après, le cheval a travaillé en conséquence (...) On a essayé de l'amener quand même au top". Comme Diamond, Baxter du Klau est "très bien. Après il faut qu'on tire un bon numéro". C'est le cas avec le 5.