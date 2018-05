+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 28 mai 2018.

Nos vidéos

Trois interviews à votre disposition dès ce vendredi, une de Sébastien Guarato sur Bold Eagle qui dispute dimanche l’Elitloppet, dont il est le favori, et deux autres pour le quinté de samedi à Enghien dont celle de Matthieu Abrivard qui drive la aussi le favori, Diamond. À consommer sans modération.

Des jeux simples en masse commune

Avec la Suède à l’occasion de ces deux jours de courses. À noter que les horaires ont été modifiés pour à la fois jouer sur les courses suédoises et s’adapter à la soirée des jockeys. Le quinté a donc lieu à 15h08 samedi et 16h15 dimanche.

69ème gala des courses à Longchamp

Je n’y suis pas invité mais il a lieu ce samedi soir, après les courses d’Auteuil, pour récompenser les cavaliers titrés l’an passé. Il s'agit de Christophe Soumillon et Delphine Santiago pour le plat, Bertrand Lestrade et Nathalie Dessoutter pour l’obstacle. À noter que c’est la 9ème pour le lanceur d’alerte, qu’il a obtenue en battant le record de victoires avec 306 succès, et que c’est en principe la dernière de Jacques Ricou en tant que président de l’Association des Jockeys. On saura dans les heures qui viennent qui lui succédera.

De multiples réunions ce samedi

Outre celle du quinté à Enghien, il y a également du trot à Laval en semi-nocturne (Éric Raffin y va pour les deux dernières après Enghien) et à Solvalla avec la première des deux journées de gala qui débute à 12h avec les éliminatoires de la Sweden cup en réunion 8. Billie de Montfort est dans la 3ème course. La dernière, vers 17h20, va voir en piste Carat Williams, Call Me Keeper et Coquin Bébé. Au galop, on court aussi à Auteuil dès 16h et un peu avant, ouf, à Bordeaux avec la 4ème étape du Défi du Galop vers 13h50 dont le bon Fabre Plumatic est le léger favori.

2ème victoire pour Antoine Griezmann

Il l’a suivie depuis Clairefontaine et s’est déclaré très heureux. Son 4 ans Tornibush a remporté jeudi une course D à Lyon, le Prix des Fondateurs. Il a quatre galopeurs, je crois, dans son écurie et au moins un trotteur. Bon, le prix de 10.000 euros au lauréat ne va pas changer sa vie mais il est content.

Une bonne synthèse

Guy de la Brosse est un journaliste reconnu et expérimenté qui a repris l’un de ses titres phares, La Tribune Hippique. Son dernier numéro revient sur les coulisses de ces derniers mois qui ont vu beaucoup de changement, notamment au PMU.Cette revue semestrielle est trouvable au 29 rue de Bassano à Paris. Je me permets de la recommander à qui le souhaite.