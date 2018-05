+

Voici les coulisses de Bernard Glass du samedi 26 mai 2018.

Notre vidéo

Après les deux consacrées au quinté de samedi, celle de Sébastien Guarato sur Bold Eagle avant sa tentative de l’Elitloppet. Il est bien sûr confiant mais il explique pourquoi.

Un rappel horaire

Le quinté de ce dimanche se dispute en 5ème course vers 16H15 pour justement permettre la retransmission de la finale de l’Elitloppet et de ses batteries .La course pour juments est très ouverte.

James Doyle à Paris

Alors qu’il y a de belles épreuves en Angleterre . le bon jockey sera donc à surveiller , de même que Françis Graffard favori dans les 2 premières épreuves et possédant une bonne chance dans le quinté .

On court aussi à Reims au trot

Il y a même le Grand Prix de Reims qui est le pick 5 de ce dimanche.

Un départ angoissant pour les trotteurs français en Suède

Leur avion a été changé au dernier moment par un autre moins spacieux qui ne les a pris en charge que 5h plus tard . Du coup quelques trotteurs se sont énervés dans le camion et le plus agité , Carat Williams a finalement été déclaré non partant car il ne pouvait voyager ainsi . Ce qui est regrettable pour la Sweden Cup de ce samedi qui était sa course visée . Espérons que les autres engagés dans l’épreuve , Billie de Montfort et Blues d’Ourville , ne s’en ressentiront pas ..

Une idée pratique pour le PMU au salon Viva Tech

Elle est d’ailleurs en phase d’expérimentation . Il s’agit de bornes intégrées qui seraient installées devant des lieux de prises de paris pour jouer à toute heure du jour et de la nuit , même quand les endroits sont fermés . Si cela fonctionne , elles seront déployées sur le territoire dans les mois à venir...