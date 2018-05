Encore 30 dans le Jockey Club, 3.000 quand même pour Nivard

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 28 mai 2018.

"Criquette" Head de nouveau honorée

Et elle nous manque. À la soirée des jockeys, une cravache d’honneur lui a été décernée pour ses triple victoires, notamment dans l’Arc de Triomphe. Elle n’était pas présente mais avait enregistré une vidéo remerciant comme toujours ses collègues et les cavaliers.

Quelques bonnes notes dimanche à Longchamp

La Britannique Laurens, lauréate du Prix Saint-Alary, devrait disputer le Diane, comme sa dauphine With You qui a effectué une belle rentrée. Recoletos, lui, a brillamment remporté le Prix d’Ispahan avec encore un Olivier Peslier au summum de son art. Sa prochaine course sera en Angleterre, comme celle de Vazirabad, lauréat logique du Prix Vicomtesse Vigier.



Sur le quinté, rien à dire si ce n’est qu’encore une fois un outsider est venu nous chiper la 3ème place, en l’occurrence Rouxeville, que je n’attendais pas à un tel résultat comme beaucoup d’ailleurs.

Encore 30 dans le Jockey Club

Après le premier forfait ce lundi. Ils étaient dimanche 172 engagés. D’autres devraient quitter la liste mardi car il y a encore de nombreux Irlandais et Fabre. Olmedo, qui sera sans doute le favori, est bien là alors que Wootton a disparu des engagés.

3.000 quand même pour Nivard

Il a atteint ce chiffre rare samedi à Enghien. Ils ne sont pas nombreux dans ce cas. JMB est encore loin avec 6.000 succès.

Succès sympathique dans le quinté de lundi

Réservé aux 3 ans à Saint-Cloud. Il s'agit du succès du Wattel Hurricane Light, sur lequel entraîneur deauvillais a beaucoup travaillé. C’est son année et il sera, je crois, doublement représenté dans le Jockey Club dimanche prochain. On y reviendra