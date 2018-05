Fripouille fait tweeter Antoine Griezmann, Franck Nivard pas surpris

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 29 mai 2018.

Une franchise détonnante

Tout à la joie d’avoir remporté le quinté de Strasbourg, mardi, l’entraîneur Jess Parize n’a cessé de répéter sur Équidia qu’il avait fait de cette épreuve une course visée avec sa pouliche Mortrée. Elle s’est imposée à 14/1 car ses dernières performances, où elle avait été plus jouée, n’incitait pas à la retenir en priorité.



Bref, il est arrivé pour l’objectif dans les meilleures conditions de poids, qu’il n’aurait pas eu si sa jument l’avait emporté auparavant. À chacun de juger et aux commissaires de courses de s’interroger.

Castle Dream non partant à Fontainebleau

C'était le 8 dans le quinté de mercredi. Je l’ai rattrapé au dernier moment, le PMU ne m’ayant pas prévenu une fois de plus.

Franck Nivard pas surpris

Comme d’autres, il a été gêné par les incidents précédant le départ de l’Elitloppet et, à le lire dans une interview accordée à Fabrice Theil, de Paris Turf, il ne reviendra pas, lui non plus, de sitôt à Solvalla.



Tous les couacs, volontaires et involontaires, ont, dit-il, fait monter la pression à Bold Eagle, et il déclare que dans un certain sens c’est mieux qu’il ne se soit pas qualifié pour la finale car il aurait souffert.



Ces deux épreuves dans la même journée ne sont pas pour lui, ajoute son driver. Finalement, Bold pourrait courir la belle réunion de la fin juin à Vincennes après quelques jours de vacances.

Encore 21 dans le Jockey Club dimanche

Dont cinq Irlandais de Coolmore, deux Bary et trois Chappet. La liste définitive sera connue jeudi. Ce devrait être le quinté avec 14 ou 15 partants, en sachant qu’il peut encore y avoir des supplémentations.

Fripouille fait tweeter Antoine Griezmann

Le trotteur qui porte ses couleurs a gagné à Lyon avec Ludovic Peltier. C’est son 1er succès au trot et le 2ème en quelques jours. De Clairefontaine, le footballeur a donc apprécié et partagé son plaisir.