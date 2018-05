Grand samedi à Epsom, Le PMU à Roland Garros

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 30 mai 2018.

Christophe Soumillon remplacé à Fontainebleau

Il n’était pas présent au dernier moment, mercredi 30 mai. Stéphane Pasquier l’a suppléé dans le quinté sur George The Prince (4ème) et Mickaël Berto dans la 4ème course sur l’inédite Shomaria (2ème).

Grand samedi à Epsom

Avec le Derby, qui a réuni 14 participants. Le grand favori est Saxon Warrior, qui peut permettre à l’entraîneur irlandais Aidan O'Brien de remporter la course pour la 7ème fois. Un Aga Khan lui est opposé. C’est Hazapour, piloté par Lanfranco Dettori, qui n’a plus monté pour le Prince depuis longtemps.



Le même jour a lieu les Oaks, le pendant du Prix de Diane avec 9 pouliches, et la Coronation Cup, avec le champion Cracksman qui vise une 5ème victoire consécutive.

Isabelle Coltier-Spira : départ jeudi

Elle fut pendant 20 ans la directrice de la communication et du marketing du trot. Elle a choisi un nouveau défi et est remplacée par sa numéro 2, Valérie François. Bonnes chances à toutes les deux.

Le PMU à Roland Garros

Il y dispose d’un espace convivial qui lui permet de faire ses relations publiques dans un cadre évidemment sympathique. Les difficultés du secteur font que l’implication de l’entreprise dans le sport diminue. Après avoir arrêté le Tour de France et le Top 14, le PMU va se désengager du PSG, mais va rester fidèle à l’équipe de France de football et à la Coupe de France.