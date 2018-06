VIDÉOS - Prix du Jockey Club : trois interviews pour le quinté du dimanche 3 juin à Chantilly

+

Réagir

Encore un grand événement ce dimanche 3 juin à Chantilly avec le Qipco Prix du Jpckey Club, le championnat des top poulains de 3 ans. C’est la 5ème course de la réunion 1, à 16h15, avec une tirelire de 10 millions d’euros au PMU.



Ils sont 17 au départ mais le numérotage va jusqu’à 18. En effet, Jean-Claude Rouget a décidé après le tirage au sort des places à la corde de faire forfait avec le 7, Pharrell, qu’il entraîne. Il avait un mauvais numéro et a estimé que le grand nombre de participants n’était pas bon pour son poulain.



Il y a une grosse délégation étrangère (anglo-irlandaise), mais les favoris sont Français avant le coup. À noter que le lauréat recevra une allocation de 850.000 euros pour 3 minutes de course. La distance est de 2.100 m, ce que quelques concurrents n’ont pas encore couru.

Stéphane Pasquier présente Study Of Man

La 11e tentative sera-t-elle la bonne pour le crack jockey ? "11e ?, s'étonne-t-il. J'espère. Ça veut dire que le cherche depuis longtemps !" Cette année, le vainqueur du Prix de Diane semble posséder une belle chance avec un poulain de l’écurie Niarchos, Study Of Man (le 10)

Tous les feux sont au vert Stéphane Pasquier

"Le cheval est en forme, souligne Stéphane Pasquier. Il arrive peut-être avec moins de courses que les autres mais c'est un bon cheval (...) On a tiré un bon numéro de corde (le 6, ndlr), donc tous les feux sont au vert" pour ce cheval "qui progresse de course en course, qui s'endurcit. Je pense qu'il a une qualité intrinsèque énorme". C'est donc une bonne chance ? "Non, une première chance".

Prix du Jockey Club 2018 : Stéphane Pasquier présente Study Of Man Préparez au mieux le quinté du dimanche 3 juin 2018 à Chantilly.

Cristian Demuro présente Olmedo

L'Italien, lui, monte le favori Olmedo (le 1), vainqueur de la Poule d’essai des Poulains. Cela dit, il découvre la distance a tiré le 1 à la corde, qui peut être un numéro piège. "Si on peut se mettre bien placé et que ça se passe bien, il a une chance", estime Cristian Demuro.

Prix du Jockey Club 2018 : Cristian Demuro présente Olmedo Préparez au mieux le quinté du dimanche 3 juin 2018 à Chantilly.

Grégory Benoist présente Al Adaid

Enfin, Grégory Benoist monte le seul poulain d’André Fabre. Il s’agit du 2, Al Adaid, qui va affronter l’élite pour la première fois. Il s'avance donc en outsider, "mais un outsider entraîné par le maître André Fabre. S'il le court, c'est qu'il a une idée derrière la tête, c'est qu'il le pense capable de jouer un rôle".

Il va être en bonne forme, bien frais Grégory Benoist

"Le cheval vient de bien s'imposer à Longchamp. On va découvrir Chantilly mais il va être en bonne forme, bien frais. On a un numéro de corde sympa, le 8, on n'est ni en dedans ni en dehors. Maintenant, ce n'est jamais simple avant le coup mais ça va être amusant d'être au départ". En outre, "c'est un cheval très facile à monter, très maniable, on peut le monter un petit peu partout, ça va être un gros avantage dans une course comme le Jockey Club".