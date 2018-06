Une tirelire de 10 millions d'euros au PMU ce dimanche 3 juin

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 2 juin 2018.

Nos vidéos

Attention plus que 2 inters pour le Jockey Club de Chantilly qui est le quinté. En effet, le cheval de Grégory Benoist a été déclaré non partant samedi matin après la clôture des engagés. Mais bon les 2 favoris restent. À voir et revoir.

Des infos pratiques sur le quinté de ce dimanche

Le départ a lieu en 5e course vers 16h15 avec donc 16 partants mais un numérotage qui continue d’aller à 18 dans le 2 et le 7. Il y a une tirelire de 10 millions au Pmu et c’est la 3e épreuve Epiq E Séries du galop, ce qui veut dire qu’il y a des animations sur place pour les petits et les grands. L’arrivée en instantanée bien sûr à suivre sur RTL vers 16h20 et les commentaires à 17h.



À suivre également ce dimanche à Chantilly 4 autres courses de groupes .

Dont le Grand Prix de Chantilly où André Fabre est triplement et bien représenté. S’il l’emporte, ce sera son 10e succès dans la course.

Un entraîneur sous surveillance

Stéphane Cerulis qui est installé à Deauville. Il y a eu des problèmes de prescriptions découverts dans son écurie et pour l’instant seuls quelques galopeurs qui viennent d’y arriver peuvent courir. Pour les autres il faudra attendre une régularisation.

Cracksman à la lutte vendredi

Dans la Coronation Cup, l’une des belles épreuves d’Epsom, qu’il a remportée au bout du suspense et d’une belle ligne droite où il est parvenu à déborder un fuyard. C’est son 6e succès consécutif et il a fait preuve de courage alors que Frankie Dettori, lui, y a cru jusqu’au bout ! L’Arc lui tend les bras.

La 6e étape du Trophée Vert ce dimanche également

Pour les amateurs de trot, c’est le Grand Prix du Département de la Vienne vers 15h50 en 5e course de la réunion 4. Ils sont 18 au départ, répartis sur 3 poteaux et après le forfait de Bugsy Malone ce sont Ardente du Clos et Attacus qui sont les plus indiqués.