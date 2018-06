+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 3 juin 2018.

Une belle ambiance mais pas trop de monde

À Chantilly alors que l’on débute les opérations de la première course. Le beau temps et dit-on le Ramadan en seraient en partie responsables selon des avis de connaisseur.

Une première pour Godolphin et une histoire qui nous ramène loin

C’est en effet la 1ère fois que l’écurie du Golfe a remporté le Derby D’Epsom d’où la joie du Cheikh Maktoum présent lors de la course avec son fils, dont le galopeur a pris également une seconde place. Son Masar s’est imposé à 17/1 et on trouve dans ses origines la présence encore une fois d’Urban Sea, son arrière- grand-mère maternelle qui est vraiment une formidable chef de race. À voir si leur belle aventure se poursuit dans le Jockey Club.

JMB va retrouver Cleangame de groupes

Ce sera mercredi dans le GNT de Laval. Son champion vient d’être disqualifié après avoir remporté 2 étapes du GNT.

Christophe Soumillon devra prendre son joker dans le Diane

Il a écopé samedi d’une suspension de 2 jours par les commissaires qui tombent le week-end du Diane ou il possède une première chance avec une pouliche de l’Aga Khan. Donc sans suspense il le prendra.

L’explication du forfait d’Al Adaid

Un problème de santé comme je vous le disais, en l’occurrence une forte poussée de fièvre particulièrement malvenue donc.



Les pouliches et juments réussissent bien à Freddy Head

On se souvient de Goldikova bien sûr. Cette année il est bien armé pour le diane avec With You et Luminate. Quant à Polydream nette lauréate samedi d’un Groupe 3 son avenir sera à Deauville dans le Prix Maurice De Gheest qui a toujours bien réussi à son entraineur.