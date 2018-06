JMB au petit trot, Revoilà Readly Express

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 6 juin 2018.

JMB au petit trot

Comme je vous le disais hier, le crack a commencé son festival dans la 6ème étape du GNT à Laval, qu’il a remportée avec Cleangame devant l’autre favori, Caprice du Lupin. Contrairement à Antoine Wiels, Jean-Michel Bazire a eu un parcours tranquille qui lui a permis de porter l’estocade à l’entrée de la ligne d’arrivée pour s’imposer sans coup férir. Commentaire du driver : "J’ai été au petit trot toute la course". Unero Montaval nous a enlevé le quinté, hélas, en prenant la 4ème place.



Du coup, Cleangame se détache largement au classement des chevaux de cette édition 2018 ; JMB, peu présent, se repositionne dans le classement des drivers et prend le large dans celui des entraîneurs. À noter que Matthieu Abrivard, malade, n’était pas présent et que la 7ème étape aura lieu à Reims le mercredi 20 juin prochain.

Un non partant dans le quinté de ce jeudi soir

À Paris Longchamp. C’est le 11, Sky Bolt. Le numérotage ne change pas. Il continue d’aller à 16.

La Fête Tropicale vendredi soir à Vincenne

C’est la 23ème du genre et un rendez-vous toujours très prisé avec des stands gastronomiques et de la musique zouk. Il y aura aussi un voyage à gagner. On peut télécharger des invitations gratuites sur le site de Vincennes.

Point trop n’en faut

La nette victoire (neuf longueurs) de Mixed Mind dans le quinté de samedi dernier à Longchamp n’a pas plu du tout aux handicapeurs. Sa valeur a été remonté de 7 kg. Il est donc passé de 31 à 38, ce qui lui laisse la chance d’en remporter quand même un autre. Après, ce sera sans doute plus difficile.

Revoilà Readly Express

Le vainqueur du dernier Prix d’Amérique, blessé par la suite, est annoncé dans une course scandinave samedi prochain. On verra donc où il en est.