VIDÉOS - Trois interviews pour le quinté du dimanche 10 juin à Longchamp

Dimanche de transition à Paris-Longchamp après le Prix du Jockey Club et avant le Prix de Diane à Chantilly, puis un dimanche de gala à Vincennes.



Le Prix de la Fontaine de Carpeaux est un quinté au féminin dans la 3ème course de la réunion 1. Elles sont 16 au départ à 15h15 sur 1.600 m (plat). C'est un prix de série très ouvert.



Antoine Hamelin présente le 6, Yanling, Tony Castanheira le 13, Panameras, et Satoshi Kobayashi le 12, Magic Song, dans le Prix de la Fontaine de Carpeaux.

Antoine Hamelin présente Yanling

1.600 m, est-ce une distance un peu plus à sa convenance que la dernière fois ? "Oui, peut-être, répond le jockey, qui laissera finalement sa place à Olivier Peslier. Mis à part la distance on n'avait aucune autre explication de sa mauvaise performance. On espère qu'elle est bien. Pour moi il n'y a pas de raison".

A priori, tous les feux sont au vert Antoine Hamelin

Le terrain et l'hippodrome ne devraient pas lui poser "e problème. "C'est une pouliche qui est facile, qui s'adapte plutôt bien". En outre, le lot n'a pas l'air extraordinaire. "En valeur, c'est similaire aux courses qu'elle a déjà gagnées. A priori, tous les feux sont au vert".

Tony Castanheira présente Panameras

"Dernièrement, elle a des mauvais numéros à la corde, ce qui nous oblige à attendre", regrette l'entraîneur. D'autant plus frustrant qu'elle "se présente toujours en belle forme. Elle a eu un petit temps mort après Cagnes-sur-Mer parce qu'il y a eu pas mal de virus mais là je pense qu'elle commence à revenir bien".

Il lui faut le parcours et un petit peu de courage Tony Castanheira

"Elle a déjà bien fait sur ce parcours. C'est une jument polyvalente (...) Il lui faut le parcours et un petit peu de courage".

Satoshi Kobayashi présente Magic Song

"Elle ne court pas trop mal (...), mais dans les quintés il faut que ça se passe bien, souligne l'entraîneur japonais. Elle est toujours en bonne condition. Elle commence à être beaucoup plus maniable qu'avant".