Prix de Diane 2018 : Freddy Head aura au moins deux partantes

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 8 juin 2018.

Trois interviews pour le petit quinté de dimanche à Longchamp. Ils sont 16 au départ et ce sont des outsiders qui peuvent surprendre. Méfiance.À voir et revoir.

Antoine Hamelin dépité

Accaparé, il a oublié la pesée jeudi midi à Dieppe après une course. Je l’ai rencontré le soir à Longchamp et il m’a déclaré avoir été mis à pied plusieurs jours pour cela. Il va manquer de belles courses à Ascot et évidemment il n’était pas content.

Les champions d’obstacles en réunion 4 ce samedi

À Auteuil. Pic d’Orhy devrait poursuivre sa marche en avant dans la 2ème course avec Thomas Gueguen, de retour de blessure. Santa Diana devrait confirmer, elle, dans la 8ème. Par ailleurs, la réunion de Vincennes débute plus tôt que d’habitude, à 13h, et celle d’Auteuil dans la foulée, à 16h30.

Freddy Head aura au moins deux partantes dans le Diane

J’en ai eu la confirmation jeudi soir. Ce seront Luminate et With You, ma chouchou. Cette dernière devrait être montée par Aurélien Lemaître. Quant à la seconde, il est peu certain qu’elle soit associée à Olivier Peslier, plutôt pressenti sur une Laffon-Parias. Du coup, elle serait pilotée par Lanfranco Dettori. À confirmer bien sûr.

Tout va bien pour Shahnaza

C’est l’Aga Khan entraînée par Alain de Royer-Dupré qui sera une des favorites du Diane. Elle a découvert le parcours cette semaine et s’y est bien adaptée selon l’entraîneur, qui m’a confié que sa principale qualité est sa maniabilité.