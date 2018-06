+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 9 juin 2018.

Nos vidéos

3 inters qui sont des outsiders pour le quinté de ce dimanche à Longchamp. Ils peuvent causer des surprises...

Antoine Griezmann va savourer la réunion de Lyon

C’est la 5e du jour, et la vedette de l’Équipe de France sera doublement représentée. Sa pouliche Princesa dispute sa seconde course après sa 3e place sur la même piste et surtout un inédit qu’il aime bien débute dans la 3e. Il s’appelle Hooking et peut-être va-t-il faire plaisir à son propriétaire de plus en plus passionné comme son père d’ailleurs.

Et à la fin c’est Nivard...

Il y avait deux favoris dans le quinté de Vincennes, Tesauro a été disqualifié de suite et Cobra a été dominé à la lutte pour la victoire par Super Fez mené d'une main de maître par Frankie. Derrière Boccador, il était difficile de glisser les deux outsiders qui ont terminé 4e et 5e hélas.

"Paris Turf" a eu le même sentiment

Le quotidien des courses s’est également étonné dans son édito de ce jour de voir un samedi de haute volée et un dimanche peu excitant. Pas de réponse des dirigeants du galop pour le moment. À noter à Longchamp un groupe 3 qui a eu un autre lustre dans le passé, la Coupe, avec en vedette deux seniors : Freddy Head comme entraîneur et Gérald Mossé comme jockey d’un cheval britannique. Mossé qui est âgé maintenant de 51 ans et qui se prépare à un nouvel été à Deauville.

Un jeune cavalier qui progresse

C’est au trot, il s’appelle Romain Marty et à 17 ans il a déjà plusieurs succès cette année au trot monté. Et quand il ne l’emporte pas, il fait des places à belle cote puisque cette semaine il a fait deux places à 7/1. Attention à lui surtout quand il monte pour Franck Nivard qui l’a repéré bien avant moi.