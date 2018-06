+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le dimanche 10 juin 2018.

1 vidéo gagnante à 18/1 !

Ce n’était pas ma favorite mais Alexis Badel a vraiment bien monté Magic Song qui s’est imposée dimanche dans le quinté de Longchamp. Bravo à Satoshi kobayashi qui répond toujours gentiment aux questions et avec lequel j’ai une belle réussite pour ces vidéos.



Les autres ont déçu et le quinté était impossible avec des outsiders aux premières places, comme d’habitude...

Les Irlandais ont fait le spectacle

Samedi soir à Auteuil où le tandem Willie Mullins / Peter Towsend a remporté la revanche de la Grande course de Haies avec Bapaume qui avait le droit de l’emporter sur sa seconde place récente et ou un autre tandem R Sullivan / Peter Towsend a lui gagné la revanche du Grand Steeple grâce à Baie des Îles qui s’est imposée à 28/1.



Nos frenchies ont déçu, à l’image d’Alex de Larredya et de So French. Ils ont besoin de vacances. Pic d’Ohry a lui aussi été battu par un autre Nicolle venu du diable vauvert Porto Pollo qui a un gros potentiel.

Il est enfin de retour

C’est Readly Express, le vainqueur du Prix d’Amérique, qui n’avait plus couru depuis la fin janvier. Il a effectué une rentrée victorieuse samedi en suède dans un Groupe 2 et dans un bon temps. On a hâte de le revoir à Paris.

Freddy Head remporte la Coupe ce dimanche à Longchamp

Avec sa jument Dallas Affair qui s’est montrée impériale pour dominer un Marathon Man en progrès... C’est la forme pour son écurie (voir édito).