Prix de Diane 2018 : ce devrait être le quinté

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 12 juin 2018.

Antoine Hamelin joker de luxe

Passé l’agacement de sa mise à pied qui va l’empêcher de participer au meeting d’Ascot, le jockey multiplie les déplacements avec une certaine réussite. Ce mardi, il a donc hérité de la monte de Moonwalk Step dans le quinté de Nantes en remplacement de Clément Lecoeuvre, qui n’a pu se rendre sur place en raison des intempéries. Il s’est imposé à la lutte et ce fut son second succès d’affilée dans la réunion. C’est un cavalier discret mais très énergique. Bravo à lui.

Prix de Diane : ce devrait être le quinté

Le second forfait, mardi, a vu quatre des cinq pouliches irlandaises sortir de la liste. Avant le dernier, mercredi, elles sont encore 15 engagées, avec une incertitude pour l’une d’entre elles qui a couru cette semaine mais sans doute une supplémentée de dernière heure, la Graffard Homérique. Trois concurrentes étrangères de grande qualité sont restées et donc l’épreuve s’annonce très ouverte dimanche .

Jean-Pierre Legardinier à la retraite

C’est une forte personnalité qui a été le maître starter de Vincennes pendant plusieurs décennies. Sa grosse voix était connue de tous les drivers, à qui il demandait de bien s’aligner au départ, notamment dans les Prix d’Amérique. C’est Laurent Krier, le bien nommé, qui va le remplacer.

L’obstacle ne paye pas selon France Galop

Ses responsables ont expliqué à Sylvain Copier, de Paris Turf, pourquoi la belle réunion d’Auteuil n’avait pas été déplacée samedi pour le dimanche, où la réunion était maigre à Longchamp. Donc, comme je l’avais signalé, c’était pour avoir un quinté dominical en juin à Longchamp, et surtout parce que ces événements rapportent plus en plat qu’en obstacle. Dommage, car il y avait des champions sur la piste et je ne suis pas certain que cette explication satisfasse les entraîneurs de la spécialité .