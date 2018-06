Coupe du Monde 2018 : le public des hippodromes pourra voir les matches des Bleus

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 13 juin 2018.

Le public des hippodromes pourra voir les Bleus

Les responsables des courses se sont organisés en ce sens et c’est bien. Donc, samedi, les spectateurs qui se rendent à Maisons-Laffitte pourront assister ensemble sur un écran géant au premier match contre l’Australie à 12h, puis les courses enchaîneront.



Le 26 juin, Vincennes diffusera France-Danemark sur son écran géant à 16h et les courses suivront en nocturne. Enfin, le 30 juin ce sera le cas également à pour le 8ème de finale, si les Bleus sortent 1ers de leur poule. Les épreuves auront lieu là avant le match, qui sera diffusé à partir de 16h.



À chaque fois il y aura de la restauration et des animations avec des cadeaux à gagner parmi les personnes présentes.

Rappel d'ailleurs en raison du foot

Le quinté de vendredi soir aura lieu à 19h40 au lieu de 20h15 en raison de la rencontre Portugal-Espagne.

La fête mercredi 20 juin à Reims

Pour le GNT dans cette ville fondatrice de ce Tour de France qui fête ses 37 ans en 2018. Il y aura de bons éléments sur la piste et de quoi s’amuser autour.

Quinté bof à Auteuil ce mercredi

Dans le Prix Hardatit avec des outsiders et le réveil de quelques sauteurs que l’on avait perdu de vue comme Ci Blue (2ème) et Tom Mix (4ème). Désolé, mais à l’impossible nul n’est tenu. À ce propos, je prends quelques jours de congés. Claude Piersanti et Dominique Cordier sont aux taquets.