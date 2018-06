VIDÉOS - Prix de Diane 2018 : trois interviews pour l'événement du dimanche 17 juin à Chantilly

+

Préparez au mieux le Prix de Diane 2018 avec trois interviews en vidéo mais cinq chevaux analysés. Il s'agit du championnat des pouliches de 3 ans, dimanche 17 juin à Chantilly. L'événement se disputera en 5ème course de la réunion 1 et sera le support du quinté. Elles seront 13 au départ à 16h05 pour 2.100 m (plat).



Freddy Head présente Luminate (le 8) et With You (le 11), Alain de Royer-Dupré parle des chances de Shahnaza (le 1) et Carlos Laffon-Parias de celles de Castellar (le 4). L'an passé, la victoire était revenue à Stéphane Pasquier et Senga.

Freddy Head présente Luminate et With You

"C'est deux très bonnes juments. Luminate aurait dû gagner l'autre jour le Prix Cléopâtre et With You a fait une rentrée en étant 2e du Prix Saint-Allary. Les deux ont l'air très bien (...) Maintenant, une course il faut la courir, ça va dépendre un, petit peu des circonstances."

Leurs chances sont similaires Freddy Head

"Luminate a probablement un peu plus de tenue que With You. En revanche, With You a une bonne pointe de vitesse (...) C'est une question de parcours. Elles se tiennent. Leurs chances sont similaires". Lanfranco Dettori sera associé à Luminate, Aurélien Lemaître à With You.

Alain de Royer-Dupré présente Shahnaza

"C'est une jument qui n'avait jamais été sur l'hippodrome de Chantilly, donc on a profité de l'occasion mardi (...) on a pu travailler dans des bonnes conditions".

C'est la vraie jument pour essayer ce genre de course Alain de Royer-Dupré

"C'est une jument qui est assez maniable dans un parcours et qui a pas mal d'amplitude (...) Je crois que c'est la vraie jument pour essayer ce genre de course". Shahnaza fera équipe avec Christophe Soumillon.

Carlos Laffon-Parias présente Castellar

"J'ai toujours pensé qu'elle faisait partie des meilleurs chevaux de l'écurie. Pour sa deuxième course de l'année, ici à Chantilly, elle avait été malheureuse (...) Sur le coup on était un petit peu déçus".

Elle fait partie des pouliches qui ont une vraie chance Carlos Laffon-Parias

"C'est une course qui est ouverte. Il y a quatre ou cinq pouliches qui viennent de s'imposer chacune dans sa préparatoire. À voir comment vont les êtres les conditions de terrain (...) Elle fait partie des pouliches qui ont une vraie chance". Castellar sera conduite par Olivier Peslier.