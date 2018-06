+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 21 juin 2018.

Prix René Baillière : le 9 pour Bold Eagle

C’est un mauvais numéro derrière l’autostart pour le crack qui vise un 3ème succès consécutif dimanche dans le Prix René Baillière. Il va s’élancer à l’extérieur, sur une courte distance, alors que Belina Josselyn et Bird Parker ont tiré les numéros 3 et 4. Le champion, qui n’a plus sa marge d’antan, va devoir sortir le grand jeu. On y reviendra bien sûr vendredi et samedi.

Du grand Nivard en attendant à Reims

Pour la 7ème étape du GNT, qu’il a remportée mercredi après une sage course d’attente avec Comtesse du Chêne. Il m’avait annoncé le scénario qui s’est produit avant la course et était d’autant plus content de son succès qu’il est reparti avec plusieurs bouteilles de Champagne. C’est la tradition à Reims en effet d’offrir son poids en bouteilles (ou presque) au vainqueur de l’épreuve.



À noter que Comtesse a battu le record de la piste, que les enjeux ont été en hausse sur le champ mais en baisse légère au PMU pour le quinté alors que l’affiche était belle. Le président Gilles Jéziorski en était dépité. Il y a urgence à renouveler le quinté et cela devrait se faire sans doute à l’automne prochain.

Cracksman battu

Il a été nettement dominé par Poet's Word mercredi à Ascot (où les Français, à cette heure, n’avaient toujours pas remporté de courses). Un jour sans ? Dettori était perplexe après la course et cela peut rebattre les cartes pour l’Arc de Triomphe, épreuve dont je suis incapable à ce jour de trouver un favori. Tous les chevaux vus ce printemps ont des talons d'Achille et on ignore ce qu’il en est de la lauréate de l’an passé, Enable.

Des outsiders pour des quintés creux

On ne peut pas dire que les courses retenues soient excitantes et c’est dommage vis-à-vis du foot qui emporte tout sur son passage. Donc, une petite course ce jeudi à La Teste, où malgré les certitudes des commentateurs d’Équidia, ce sont les outsiders qui ont fait l’arrivée. Petite course aussi ce vendredi à Vincennes et carrément moche samedi. Il faudra attendre dimanche pour trouver, hélas, de quoi s’enflammer.