VIDÉOS - Trois interviews pour la superbe réunion de dimanche 24 juin à Vincennes

Certains disent que cette réunion à Vincennes est tout simplement la plus belle de l’année, avec tout de même celles du Prix d’Amérique et de la clôture du GNT. L'hippodrome accueille dimanche 24 juin quatre groupes 1 : le Prix du Président de la République et le Prix d’Essai au monté, le Prix René Baillière et le Prix Albert Viel à l’attelé.



Le Prix René Ballière (6ème course, 16h50) est l’épreuve la plus importante avec 11 partants sur 2.100 m dont Bold Eagle (le 9), de retour en piste après sa déconvenue de l’Elitloppet, et ses rivaux habituels Belina Josselyn (le 3) et Bird Parker (le 4). Le crack vise la passe de trois, même s'il a moins de marge qu'autrefois, souligne Franck Nivard.





Le Prix d’Essai, qui va sacrer le meilleur 3 ans au trot monté, est prévu juste après, en 7ème course, à 17h35. Ils sont 10 au départ sur 2.175 m. C’est Fado du Chêne (le 9) qui en est le favori sur la foi de ses trois récentes victoires. Il est associé à un tout jeune cavalier Paul Ploquin, qui ne cesse de se distinguer.



Enfin, le quinté va se disputer dans le Prix Bertrand Deloison (je l’ai bien connu et apprécié), la 5ème épreuve à 16h10. Ils seront 20 au départ sur 2.850 m dont des habitués comme Bugsy Malone (le 15) et Umbridle Charm (le 12). Franck Nivard sera sur une bonne seconde chance, Cash Gamble (le 14).

Prix René Ballière : Franck Nivard présente Bold Eagle

"J'espère qu'il va remettre les pendules à l'heure. Il fait toutes les distances (...) Il a déjà bien gagné sur ce parcours-là après il faut un bon parcours, il ne faut pas faire le costaud non plus, ça va dépendre du numéro". Problème, il a hérité du 9 à l'extérieur.

Il faut que ça se passe bien Franck Nivard

"Avant il y avait plus de marge, maintenant il y en a moins. Il faut que ça se passe bien. On n'est plus au dessus du lot comme on était".

Prix René Ballière : Franck Nivard présente Bold Eagle

Prix d’Essai : Paul Ploquin présente Fado du Chêne

Est-il parti pour une 4e victoire ? "Je l'espère en tout cas. Julien (Le Mer, son entraîneur, ndlr) m'a dit qu'il était très bien au boulot, qu'il s'était bien calmé. Il a été faire un tour en balnéo (...) Il a un moteur hors normes, il nous l'a fait voir lors de sa dernière course".

Je n'ai jamais monté un cheval comme ça Paul Ploquin

"Il nous étonne de plus en plus. 2.175 m : ce n'est pas son plateau préféré mais ça ne le dérange pas". Il faut surtout surveiller le départ : "il ne faut pas qu'il rentre trop bouillant dans les aires de départ". Pour le reste, Paul Ploquin "n'a jamais monté un cheval comme ça".

Prix d'Essai : Paul Ploquin présente Fado du Chêne

Prix Bertrand Deloison : Franck Nivard présente Cash Gamble

"Le cheval est bien, il est dans sa catégorie, il devrait jouer un bon rôle, même à 25 m (...) Il suit bien tous les trains. S'il a un bon parcours je le vois dans les trois premiers".