Toujours pas de succès français à Ascot, Jacques Ricou rempile

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 22 juin 2018.

Toujours pas de succès français à Ascot

Ou Lanfranco Dettori mène le bal. Jeudi, Vazirabad, malgré une bonne fin de course, n’a pu terminer que 2ème derrière Stradivarius, piloté par un Dettori déchaîné qui a ainsi remporté son 60ème succès depuis ses débuts dans ce meeting royal où il compte plusieurs victoires depuis mardi dernier. Il a ainsi reçu des trophées de la part de la reine, toujours présente, mais aussi du prince Harry. À bientôt 48 ans, il a annoncé vouloir monter jusqu’à 60 ans. Il en est capable. Notre dernière chance sera un Wattel, samedi.

Deux épreuves tracking dimanche à Vincennes

Il s’agit de ces petits icônes de couleurs qui permettent de mieux suivre la course, à la fois sur l’application EpiqE tracking ou sur les hippodromes et Equidia. Ce sera une première pour une course monté, dans le Prix du Président de la République.

Jacques Ricou rempile

Il avait laissé entendre qu’il allait passer la main, mais finalement il sera encore le président de l’Association des jockeys pour au moins deux ans. Le cavalier d’obstacles sera épaulé par l’ami Stéphane Pasquier et Bertrand Lestrade, tous deux vice-présidents.

Nos vidéos

Trois interviews pour la superbe réunion de dimanche à Vincennes, dont évidemment des nouvelles de Bold Eagle. À voir et revoir.

À suivre à Compiègne ce samedi

La 6ème étape du Défi du Galop avec 8 partants parmi lesquels le leader actuel, Almorox, qui a remporté les deux étapes auxquelles il a participé.