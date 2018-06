+

Deux rappels

Nos vidéos pour ce dimanche à Vincennes, 3 inters pour bold, le quinté et Fado Du Chene. A voir et revoir et puis il y a une tirelire de 5 millions d’euros pour l’ordre du quinté qui n’est d’ailleurs pas évident .

Le driver à suivre : Yohann Lebourgeois

Il a de multiples possibilités de scorer , dans le quinté ou il est ma dernière minute , et dans les 2, 3, 4, 6, 7 et 9 èmes courses ! . A mon avis on peut essayer des reports .

La foule attendue à Vincennes

Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs dit on en raison du programme , du beau temps , et des animations comme la ferme géante ou un barbecue pour les premiers arrivés . A noter une nouveauté sur EpiQ E Tracking ou on suivra pour la première fois une course monté par l’intermédiaire des petits icones de couleurs .

Un favori battu à Compiègne

Almarox, vainqueur des 2 éditions auxquelles il avait participé, n’a terminé que 3e de la course de ce samedi, la 6e étape du Défi du Galop à Compiègne, dominée par un Mikhalides et un Fabre !

Les autres champions à suivre à Vincennes

Draft Life dans la 1ère et Earl Simon dans la dernière, ce qui veut dire qu’il est possible pour une fois de rester jusqu’au bout pour voir du spectacle.

13 Ready Cash sur la piste

Le maître étalon sera le plus représenté notemment chez les jeunes. 13 dans une journée de gala, cela prouve qu’il est de plus en plus incontournable.