Bod Eagle, Belina Josselyn... Quel avenir pour les champions trotteurs ?

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 26 juin 2018.

2 sur 3 pour les vidéos

Pour dimanche dernier et la grande réunion de Vincennes. Bold Eagle et Fado du Chêne l’ont emporté respectivement dans le Prix René Ballière et le Prix d'Essai, alors que Cash Gamble a été disqualifié très tôt, hélas, dans le quinté. À reprendre, donc, et à suivre nos vidéos pour samedi à Enghien.

Quel avenir pour les champions trotteurs ?

Belina Josselynva se reposer jusqu’en octobre prochain. Bold Eagle, lui, va recourir à Mons et dans le Centre-Est, alors que l’on reverra très vite Uza Josselyn et Earl Simon à Enghien. À signaler dans Paris Turf ce coup de toque de Jean-Michel Bazire à Bold Eagle : "Revoir ce champion gagner à Vincennes, a-t-il dit, est bon pour le spectacle et l’image des courses".

À propos de spectacle

Il se dit que le nouveau directeur du PMU, Cyril Linette, dans sa première intervention devant le Comité du Galop, a souhaité que l’on travaille plus l’attractivité des courses. En contre-partie il va essayer de tenir un plan important d’économies au PMU, déjà je pense, en allégeant les actions publicitaires.

Franck Nivard sur tous les fronts

Après avoir remporté son 6ème Prix du Président de la République dimanche à Vincennes, il sera ce mercredi en Norvège et jeudi en Suède pour y représenter la France dans un challenge réunissant des pilotes européens. Il y retrouvera à l’occasion Anna Mix, ce qui fera plaisir à l’une d’entre vous.