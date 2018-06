Corrèze, un beau pansement pour le Qatar ?

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 27 juin 2018.

Suite des jeudi en semi-nocturne à Longchamp

Le quinté a lieu ce jeudià Vichy à 13h47 mais les jeudis festifs de Longchamp se poursuivent avec une réunion 5 à partir de 17h45. Par ailleurs, Longchamp ouvrira ses portes samedi à ceux qui voudront voir sur grand écran le match de football France- Argentine à 16h.

Un beau pansement pour le Qatar ?

Le pouliche Corrèze, qui débutait à Maisons-Laffitte dans un sprint de la 2ème course, a été achetée plus de 700.000 euros par le Qatar en octobre dernier aux ventes britanniques de Newmarket. Entraînée par André Fabre, elle n’a terminé que 4ème sur 8 de son épreuve, remportée par une Chappet qui venait de triompher à Dieppe. Bon, pas sûr qu’il y ait un retour sur investissement, d’autant qu’elle a été nettement battue.

Le catalogue des ventes de Yearlings de Deauville connu

Ce sera au mois d'août bien sûr. 345 jeunes chevaux vont passer sur le ring d’Arqana du 18 au 20. Rappelons les exceptionnels résultats de cette vacation, avec encore le lauréat du Derby d’Epsom de l’an passé ou encore Olmedo et Teppal qui, cette année, ont remporté les Poules d’Essai. J’ai repéré, on y reviendra, le numéro 121, un fils de la bonne Giofra et de Galileo qui va valoir des sous.

Plus que 10 dans le Grand Prix de Saint-Cloud

Dimanche prochain. C’est un groupe 1 pourtant. Walgeist, en grande forme, en sera le favori contre, notamment, Cloth of Stars, qu’il a déjà battu, et la jument Bateel.