VIDÉOS - Trois interviews pour la réunion de samedi 30 juin à Enghien

Préparez au mieux la réunion de samedi 30 juin à Enghien avec trois interviews en vidéo mais quatre chevaux analysés. Le quinté a lieu en 4ème course, à 15h15. Il s'agit du Prix du Roussillon, un sprint sur 2.150 m avec autostart (attelé). Ils sont 16 au départ, des concurrents de moyenne qualité hélas, 8 en première ligne et 8 derrière.



Matthieu Abrivard entraîne deux des trotteurs en vue dans cette course, Bily de Guerinière (le 6) et Azur des Caillons (le 10), qu'il va driver. Mathieu Daougabel entraîne et drive celle qui sera la favorite de la course, Ahrima Turgot (le 2).





Le Prix de Washington, la 5ème course, sera l’épreuve principale du jour, avec, là, des concurrents de qualité. Départ à 15h45 pour 1.609 m (attelé). Matthieu Abrivard retrouve Ave Avis (le 7), le cheval de Jean-Michel Bazire avec lequel il vient de faire l’arrivée.

Prix du Roussillon : Matthieu Abrivard présente Bily de Guerinière et Azur des Caillons

Pour Bily de Guerinière, "l'engagement est bon. J'ai peur d'être un petit peu à court de condition. Il a refait un parcours à Chateaubriand, ce n'était pas merveilleux. C'est un cheval qui se plaît vraiment sur les bonnes pistes, du coup il a toutes ses perf en région parisienne. Là, au boulot il est bien. Maintenant, j'espère que le déroulement de course va être bon. Il peut prendre une bonne place (...) Je lui voit une chance".



Azur des Caillons, lui, "est bien. Les dernières perf sont bonnes (...) Le parcours va lui convenir (...) C'est une course de vieux chevaux. Parcours de vitesse, ça lui convient bien. C'est juste le numéro qui m'inquiète un peu, après j'ai confiance en mon cheval, il est en forme actuellement, normalement il va être dans le quinté".

Prix du Roussillon : Mathieu Daougabel présente Ahrima Turgot

"La jument retrouve sa bonne distance. Maintenant, il faut avoir un bon parcours (...) et elle pourra jouer une bonne carte dans cette course. C'est vraiment la course qu'elle peut gagner (...) C'est possible que ça soit son jour".

Prix de Washington : Matthieu Abrivard présente Ave Avis

"Ce parcours de vitesse va lui convenir. Il faut la bonne course, le bon numéro. Sur ces courses de 1.600 m, le numéro dessine un peu la course (...) Il est forme, il a une belle carte à jouer".