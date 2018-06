Revoilà Enable, JMB maître à Vichy

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 28 juin 2018.

Nos vidéos

Trois interviews mais quatre chevaux analysés pour le quinté de samedi à Enghien et la belle épreuve du jour, le Prix de Washington. La course est ouverte et ce sont des infos à prendre en compte, je crois. À voir et revoir.

Revoilà Enable

La jument lauréate du Prix de l’Arc de Triomphe l’an passé a enfin repris l’entrainement après des ennuis de santé de plusieurs mois. Son entourage britannique espère lui trouver une course avant d’aller ensuite directement à Longchamp pour tenter le doublé.

JMB maître à Vichy

Il a porté au poteau son Barrio Josselyn dans le quinté de jeudi, dont il était le favori, et son 2ème représentant a, lui, pris la 5ème place. Il a l’habitude de faire ce meeting de trot où, en général, cela se passe bien. À noter ses propos sympas sur son Barrio, qui est gentil et jamais malade, et qu’à l’exception de Blue Story les trotteurs en vue se sont bien comportés dans cette épreuve.

Plus que 8 dans le grand Prix de Saint-Cloud dimanche

Il y a donc eu deux de chute par rapport à hier. Les deux Fabre sont toujours là mais les étrangers sont en nombre avec trois Allemands, un Anglais et un Irlandais.

Début du meeting de Clairefontaine ce vendredi

Avec, en réunion 4, huit courses de galop dont deux épreuves pour inédits avec des Aga Khan.

France-Argentine samedi à Longchamp samedi

La réunion, qui n’est pas la principale, débutera tôt et se terminera vers 16h pour que les spectateurs présents puissent assister au match de football sur le champ.