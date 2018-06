+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 30 juin 2018.

Max La Fripouille non partant dans le quinté de dimanche

C'était le 1 dans le Prix d'Auxerre à Saint-Cloud. Son entraîneur a produit un certificat vétérinaire. Le numérotage ne change pas. Il continue d’aller à 16.

Franck Nivard Champion d’Europe

Bravo à lui qui a remporté trois courses et pris plusieurs places dans un challenge européen en Suède et en Norvège ces derniers jours. Une ligne de plus à son palmarès très riche. À noter que Anna Mix, qu’il montait, a de nouveau refusé de s’élancer, cette fois en Suède, et que Nivard est le second driver français à remporter ce titre après Jean-Claude Hallais en 1994. Il vise maintenant, a-t-il ajouté, le titre de Champion du Monde dans une compétition prévue l’an prochain. Pour l’instant, seul Pierre Vercruysse a réussi cet exploit.

Des variations de cotes plus lisibles depuis mercredi

En raison des remous provoqués par les grands parieurs internationaux (GPI) qui jouaient chers au dernier moment et baissaient les rapports prévus par les parieurs français, le PMU a décidé de faire connaître plus vite les changements de cotes pour éviter les cris des turfistes. Un petit pas mais on n’en est pas encore à l’encadrement des GPI préconisé par la Cour des Comptes.

Toujours peu de partants à Paris au galop

Je n’ai trouvé que 73 volontaires pour les huit courses de Saint-Cloud ce dimanche, dont huit dans le Grand Prix et six seulement dans le groupe 3. Avec trois partants sur 14, André Fabre est le plus représenté dans ces épreuves. À noter l’absence des Rouget à ce haut niveau. Ils se préparent sûrement pour Deauville.

Journées des femmes chefs d’entreprises lundi à Clairefontaine

On y reviendra dimanche soir